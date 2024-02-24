Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев умер в Москве на 81-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 23 февраля 2024 года ушел из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев», — говорится в сообщении.

В медицинских службах уточнили, что причиной смерти стала болезнь.

Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 13 декабря 1970 года он был избран народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1977-м возглавил Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 году назначен заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986-м — председателем Московского городского суда. Верховный суд возглавил в июле 1989 года.

В Верховном суде отметили, что «Лебедев внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества». Особое внимание он уделял обеспечению единообразия судебной практики, гуманизации уголовного законодательства, повышению открытости правосудия, его доступности и социальной направленности.

«Он был справедливым, внимательным, глубоким и тактичным человеком, уникальной личностью, сочетавшей в себе твердость и чуткость, требовательность и отзывчивость, мудрость и проницательность», — подчеркнули в Верховном суде.

[обновлено 12:41]