Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
12:25 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев умер в Москве на 81-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.
«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 23 февраля 2024 года ушел из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев», — говорится в сообщении.
В медицинских службах уточнили, что причиной смерти стала болезнь.
Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 13 декабря 1970 года он был избран народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1977-м возглавил Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 году назначен заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986-м — председателем Московского городского суда. Верховный суд возглавил в июле 1989 года.
В Верховном суде отметили, что «Лебедев внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества». Особое внимание он уделял обеспечению единообразия судебной практики, гуманизации уголовного законодательства, повышению открытости правосудия, его доступности и социальной направленности.
«Он был справедливым, внимательным, глубоким и тактичным человеком, уникальной личностью, сочетавшей в себе твердость и чуткость, требовательность и отзывчивость, мудрость и проницательность», — подчеркнули в Верховном суде.
[обновлено 12:41]
НОВОСТИ
- 12:00 24.02.2024
- Вопрос о помощи Украины расколол Европу — Bloomberg
- 11:30 24.02.2024
- Губернатор аргентинской провинции пригрозил правительству прекращением поставок нефти
- 11:00 24.02.2024
- ВС РФ сталкиваются в зоне СВО со всем потенциалом ВПК стран НАТО
- 10:30 24.02.2024
- Посольство КНР в США назвало запугиванием санкции против китайских компаний за связи с РФ
- 10:00 24.02.2024
- Чиновники в Вашингтоне и ЕС исключают возможность сделки по Украине до выборов в США - WSJ
- 09:30 24.02.2024
- НОРАД перехватило над Ютой высотный аэростат — ABC
- 09:00 24.02.2024
- ВСУ после освобождения Авдеевки отброшены на 10 км — командующий группировкой «Центр»
- 08:50 24.02.2024
- Пожар произошел в одном из цехов НЛМК в Липецкой области — губернатор
- 08:40 24.02.2024
- Силы ПВО РФ сбили еще два дрона ВСУ в Тульской и Курской областях
- 08:30 24.02.2024
- Венгрия заблокировала заявление ЕС о годовщине конфликта на Украине - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать