0
0
105
НОВОСТИ

Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

12:25 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев умер в Москве на 81-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 23 февраля 2024 года ушел из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев», — говорится в сообщении.

В медицинских службах уточнили, что причиной смерти стала болезнь.

Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 13 декабря 1970 года он был избран народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1977-м возглавил Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 году назначен заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986-м — председателем Московского городского суда. Верховный суд возглавил в июле 1989 года.

В Верховном суде отметили, что «Лебедев внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества». Особое внимание он уделял обеспечению единообразия судебной практики, гуманизации уголовного законодательства, повышению открытости правосудия, его доступности и социальной направленности.

«Он был справедливым, внимательным, глубоким и тактичным человеком, уникальной личностью, сочетавшей в себе твердость и чуткость, требовательность и отзывчивость, мудрость и проницательность», — подчеркнули в Верховном суде.

[обновлено 12:41]

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 24.02.2024
Вопрос о помощи Украины расколол Европу — Bloomberg
0
159
11:30 24.02.2024
Губернатор аргентинской провинции пригрозил правительству прекращением поставок нефти
0
184
11:00 24.02.2024
ВС РФ сталкиваются в зоне СВО со всем потенциалом ВПК стран НАТО
0
230
10:30 24.02.2024
Посольство КНР в США назвало запугиванием санкции против китайских компаний за связи с РФ
0
250
10:00 24.02.2024
Чиновники в Вашингтоне и ЕС исключают возможность сделки по Украине до выборов в США - WSJ
0
306
09:30 24.02.2024
НОРАД перехватило над Ютой высотный аэростат — ABC
0
334
09:00 24.02.2024
ВСУ после освобождения Авдеевки отброшены на 10 км — командующий группировкой «Центр»
0
338
08:50 24.02.2024
Пожар произошел в одном из цехов НЛМК в Липецкой области — губернатор
0
407
08:40 24.02.2024
Силы ПВО РФ сбили еще два дрона ВСУ в Тульской и Курской областях
0
313
08:30 24.02.2024
Венгрия заблокировала заявление ЕС о годовщине конфликта на Украине - Bloomberg
0
422

Возврат к списку