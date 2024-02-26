Хуситы дважды пытались атаковать американский танкер в Аденском заливе
09:20 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» дважды за 24 февраля пытались атаковать в Аденском заливе американский танкер для перевозки нефти и химикатов.
«24 февраля в 23:45 по времени Саны (совпадает с московским — прим. ТАСС) хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету, целью которой, предположительно, было судно Torm Thor — находившийся в Аденском заливе танкер под американским флагом для перевозки нефти и химикатов, принадлежащий и эксплуатируемый США. Ракета упала в воду, не нанеся вреда», — говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье Центральным командованием ВС США (СЕНТКОМ) на его странице в социальной сети X.
Ранее в СЕНТКОМ заявили, что эсминец ВМС США USS Mason 24 февраля сбил ракету, выпущенную по танкеру Torm Thor с подконтрольных хуситам территорий Йемена.
Помимо этого, в СЕНТКОМ сообщили, что в субботу американские военные сбили два беспилотника в небе над Красным морем.
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