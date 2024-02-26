После потери Авдеевки ВСУ стали применять HIMARS, чтобы достать до Донецка — Пушилин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после потери Авдеевки стали применять ракеты системы залпового огня HIMARS при атаках Донецка, лишившись способности достать до города артиллерией. Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«С учетом освобождения Авдеевки и еще ряда населенных пунктов мы говорим, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружения, допустим, из артиллерии.Тем не менее противник сейчас использует дорогостоящее западное вооружение, в том числе дальнобойные HIMARS, и совершает точечные обстрелы Донецка», — сказал Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что ракеты HIMARS используют для атак в том числе по гражданской инфраструктуре.