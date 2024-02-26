0
0
167
НОВОСТИ

После потери Авдеевки ВСУ стали применять HIMARS, чтобы достать до Донецка — Пушилин

11:00 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после потери Авдеевки стали применять ракеты системы залпового огня HIMARS при атаках Донецка, лишившись способности достать до города артиллерией. Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«С учетом освобождения Авдеевки и еще ряда населенных пунктов мы говорим, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружения, допустим, из артиллерии.Тем не менее противник сейчас использует дорогостоящее западное вооружение, в том числе дальнобойные HIMARS, и совершает точечные обстрелы Донецка», — сказал Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что ракеты HIMARS используют для атак в том числе по гражданской инфраструктуре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 26.02.2024
Варшава требует от Киева занять более четкую позицию по Волынской резне — министр
0
22
12:05 26.02.2024
В Тюмени после соревнований по сноуборду обрушился трамплин
0
60
12:00 26.02.2024
Блоковая конфронтация не позволит обеспечить безопасность ни одной страны — МИД КНР
0
74
11:32 26.02.2024
В Киеве заявили, что найденный мертвым в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты»
0
147
11:20 26.02.2024
Регионам РФ выделят 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ — Мишустин
0
149
11:05 26.02.2024
Около половины поляков выступают за запрет ввоза агропродукции с Украины — опрос
0
164
10:32 26.02.2024
Россияне все больше тратят на заказ продуктов на дом - исследование
0
212
10:20 26.02.2024
Эрдоган стал "Почетным старейшиной Туркмении"
0
224
10:05 26.02.2024
Украина передаст России мирный план во время конференции в Швейцарии - Зеленский
0
305
10:00 26.02.2024
Боевой самолет шестого поколения может появиться в России к 2050 году — ГосНИИАС
0
265

Возврат к списку