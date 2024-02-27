Индия ждет от Канады, Великобритании и США мер против нападавших на ее представительства

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия ожидает принятия мер против виновных в прошлогодних нападениях на ее посольство в Лондоне, консульство в Сан-Франциско, а также против тех, кто причастен к угрозам в адрес индийских дипломатов в Канаде. Об этом заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар в эфире телеканала TV9 Network.

«Мы ожидаем, что виновные в нападении на наше консульство в Сан-Франциско будут привлечены к ответственности, мы ожидаем принятия мер против лиц, которые ворвались в наше посольство в Лондоне, и мы ожидаем принятия мер против лиц, которые угрожали нашим дипломатам [в Канаде]», — сказал министр.

Он напомнил, что в сентябре 2023 года индийские дипломаты столкнулись с угрозами в Канаде. «Нам пришлось даже приостановить выдачу виз в Канаде, потому что нашим дипломатам было небезопасно ходить на работу. Нашим дипломатам неоднократно угрожали», — отметил Джайшанкар. Он добавил, что ситуация теперь улучшилась «и визовые операции в значительной степени нормальны».

«В Великобритании мы фактически стали свидетелями нападения толпы на наше посольство, и, честно говоря, мы не получили той защиты, которую ожидали получить», — подчеркнул глава индийского внешнеполитического ведомства.

В марте 2023 года сторонники сепаратистской сикхской группировки провели серию акций против индийских диппредставительств в странах Запада: группа радикалов ворвалась на территорию посольства Индии в Лондоне, где был сорван индийский флаг, произошло нападение на здание генерального консульства республики в Сан-Франциско, где ворвавшиеся в помещение консульства лица устроили погром, разломав железными прутьями двери и окна. В сентябре минувшего года посольство Индии в Оттаве временно приостанавливало выдачу виз из-за угроз в адрес дипломатов.

Акции и угрозы в адрес индийских дипломатических представительств организовали сторонники создания Халистана — независимого сикхского государстве на территории индийского штата Пенджаб, большинство населения которого составляют последователи сикхизма. Антииндийские выступления начались в Великобритании после того, как индийская полиция предприняла активные действия против прохалистанской группировки «Варис Панджаб Де» («Наследники Пенджаба») и ее лидера Амритпала Сингха. Тогда десятки сторонников этой группировки в Индии были задержаны.