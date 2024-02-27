На саммите БРИКС в Казани участники примут решения о валютах в торговле — посол ЮАР
10:32 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны БРИКС на саммите в Казани подведут итоги работы группы по возможности внедрения общей платежной системы, ЮАР в рамках объединения выступает за расчеты в нацвалютах. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.
«По итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге была создана группа по изучению возможностей внедрения общей платежной системы для членов объединения. Результаты работы по этому направлению будут представлены на саммите в Казани», — сказал дипломат.
При этом посол отметил, что в рамках БРИКС ЮАР выступает за проведение операций в национальных валютах и «твердо придерживается этого принципа». «Руководство нашей страны, в том числе наш министр иностранных дел [и сотрудничества Наледи Пандор], с самого начала указывало на необходимость создания корзины валют для стран БРИКС, потому что у разных экономик есть свои сильные и слабые стороны», — добавил он.
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