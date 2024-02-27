Отправка шведских войск на Украину неактуальна — премьер
13:00 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швеция в настоящее время не намерена направлять своих военных на Украину. Об этом в эфире телеканала SVT сказал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что нельзя исключать отправку западных войск на Украину.
«В настоящее время это вообще неактуально, сейчас мы заняты передачей Украине передовых материалов, как делают многие страны, — отметил премьер. — С украинской стороны на это нет запроса, так что этот вопрос неактуален. С другой стороны, в разных государствах есть разные традиции вовлеченности [в дела] в других странах, традиция Франции — это не шведская традиция. Это неактуально, у нас нет дебатов на эту тему, мы помогаем, отправляя на Украину ресурсы, материалы, деньги».
Макрон на пресс-конференции после встречи с рядом глав государств и правительств, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран на ней обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени ничего исключать нельзя.
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