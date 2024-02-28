0
0
43
НОВОСТИ

«Дряхлый» Байден может победить только путем фальсификации итогов выборов - Карлсон

11:20 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон считает, что «дряхлый» хозяин Белого дома Джо Байден может победить на президентских выборах только с помощью фальсификации результатов. Такое мнение он выразил в интервью блогеру Лексу Фридману.

«Он дряхлый. Он не может говорить, не может ходить. И об этом знает весь мир <…>. Вы знаете, дряхлый человек не может победить на выборах в самой влиятельной стране, только если не будет фальсификации [итогов]», — полагает журналист.

С его точки зрения, если Байден все-таки одержит верх, это станет «дурацкой шуткой над демократией».

Согласно опросу, организованному Квиннипэкским университетом в штате Коннектикут, почти 70% американцев считают действующего лидера слишком старым для переизбрания на второй срок.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 28.02.2024
Покинувшие Россию звезды ответят по закону за дискредитацию ВС РФ — Бастрыкин
0
28
11:05 28.02.2024
Путин приехал в Дом союзов, где проходит прощание с Лебедевым
0
98
11:00 28.02.2024
В Париже украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр
0
101
10:32 28.02.2024
Невозвратный тариф в российских отелях может появиться в 2024 году — МЭР
0
160
10:20 28.02.2024
Более половины россиян не имеют сбережений - опрос
0
175
10:05 28.02.2024
Британский военачальник заявил, что Киев вряд ли сможет начать новое наступление в 2024 году
0
188
10:00 28.02.2024
Умер бывший премьер СССР, экс-сенатор Николай Рыжков
0
192
09:32 28.02.2024
На Украине находится «западный спецназ» - FT
0
240
09:20 28.02.2024
Карлсон обвинил правительство США в сливе информации о его встрече со Сноуденом в Москве
0
242
09:05 28.02.2024
Нет сомнений, что ВСУ умышленно бьют по гражданским объектам Белгорода — Бастрыкин
0
248

Возврат к списку