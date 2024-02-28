«Дряхлый» Байден может победить только путем фальсификации итогов выборов - Карлсон
11:20 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский журналист Такер Карлсон считает, что «дряхлый» хозяин Белого дома Джо Байден может победить на президентских выборах только с помощью фальсификации результатов. Такое мнение он выразил в интервью блогеру Лексу Фридману.
«Он дряхлый. Он не может говорить, не может ходить. И об этом знает весь мир <…>. Вы знаете, дряхлый человек не может победить на выборах в самой влиятельной стране, только если не будет фальсификации [итогов]», — полагает журналист.
С его точки зрения, если Байден все-таки одержит верх, это станет «дурацкой шуткой над демократией».
Согласно опросу, организованному Квиннипэкским университетом в штате Коннектикут, почти 70% американцев считают действующего лидера слишком старым для переизбрания на второй срок.
НОВОСТИ
- 11:32 28.02.2024
- Покинувшие Россию звезды ответят по закону за дискредитацию ВС РФ — Бастрыкин
- 11:05 28.02.2024
- Путин приехал в Дом союзов, где проходит прощание с Лебедевым
- 11:00 28.02.2024
- В Париже украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр
- 10:32 28.02.2024
- Невозвратный тариф в российских отелях может появиться в 2024 году — МЭР
- 10:20 28.02.2024
- Более половины россиян не имеют сбережений - опрос
- 10:05 28.02.2024
- Британский военачальник заявил, что Киев вряд ли сможет начать новое наступление в 2024 году
- 10:00 28.02.2024
- Умер бывший премьер СССР, экс-сенатор Николай Рыжков
- 09:32 28.02.2024
- На Украине находится «западный спецназ» - FT
- 09:20 28.02.2024
- Карлсон обвинил правительство США в сливе информации о его встрече со Сноуденом в Москве
- 09:05 28.02.2024
- Нет сомнений, что ВСУ умышленно бьют по гражданским объектам Белгорода — Бастрыкин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать