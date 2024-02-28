«Дряхлый» Байден может победить только путем фальсификации итогов выборов - Карлсон

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон считает, что «дряхлый» хозяин Белого дома Джо Байден может победить на президентских выборах только с помощью фальсификации результатов. Такое мнение он выразил в интервью блогеру Лексу Фридману.

«Он дряхлый. Он не может говорить, не может ходить. И об этом знает весь мир <…>. Вы знаете, дряхлый человек не может победить на выборах в самой влиятельной стране, только если не будет фальсификации [итогов]», — полагает журналист.

С его точки зрения, если Байден все-таки одержит верх, это станет «дурацкой шуткой над демократией».

Согласно опросу, организованному Квиннипэкским университетом в штате Коннектикут, почти 70% американцев считают действующего лидера слишком старым для переизбрания на второй срок.