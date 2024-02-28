Дума ввела запрет рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы
13:32 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.
Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 парламентариев. Закон «О рекламе» дополняется нормами, согласно которым распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается. Запрещается также реклама таких ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель. В законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» устанавливается, что на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.
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