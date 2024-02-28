РФ не представляет опасности для стран, которые ей не угрожают — Песков о словах Орбана
14:00 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза в ее адрес, опасения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на этот счет беспочвенны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы далеко не во всем сходимся с господином Орбаном. Россия не представляет никакой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией. Поэтому опасения на этот счет беспочвенны», — сказал представитель Кремля, комментируя слова Орбана о том, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с РФ.
Как ранее сообщило интернет-издание Index, венгерский премьер заявил, что интересам национальной безопасности страны лучше всего отвечала бы ситуация, при которой у Венгрии не было бы общей границы с Россией, поскольку «у нее о таком периоде плохие воспоминания».
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