Россия в январе заняла первое место по объему экспорта в Турцию

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция в январе текущего года импортировала из России товаров на $4,32 млрд. Как сообщил Институт статистики Турции, РФ по итогам первого месяца года заняла первую строчку в списке стран с наибольшим объемом экспорта в республику.

За Россией следует Китай ($2,89 млрд), Германия ($1,91 млрд), США ($1,4 млрд) и Италия ($1,18 млрд). При этом пятерка лидеров обеспечила 44,7% всех импортных объемов. Доля России в общем объеме ввезенных товаров и услуг составляет 16,5%.

В сфере турецкого экспорта лидерство держит Германия ($1,76 млрд). За ней следуют США ($1,22 млрд), Ирак ($1,97 млрд), Великобритания ($1,22 млрд) и Италия ($0,99 млрд).