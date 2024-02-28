Давление Молдавии превращает Приднестровье в гетто — спикер парламента Приднестровья
14:32 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Верховного совета (парламента) Приднестровья Александр Коршунов призвал международное сообщество не допустить превращения непризнанной республики в гетто из-за давления со стороны властей Молдавии.
«От имени народа Приднестровья обращаемся ко всем нашим партнерам и международным структурам, которые имеют влияние на должностных лиц Молдавии, с требованием заставить их отказаться от политики экономического удушения Приднестровья. Не допустить превращения Приднестровья в резервацию или гетто 21 века», — сказал Коршунов выступая на открывшемся в Тирасполе съезде депутатов всех уровней, на котором планируется принять меры противодействия давлению Кишинева.
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