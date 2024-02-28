Власти Приднестровья обратятся за помощью к России из-за давления Молдавии
17:40 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти непризнанного Приднестровья обратятся за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского.
«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — говорится в резолюции.
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