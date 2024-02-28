0
0
37
НОВОСТИ

Служба омбудсмена Сбербанка подвела итоги работы в 2023 году

19:55 28.02.2024

По итогам 2023 года служба омбудсмена Сбербанка рассмотрела 8,1 тыс. обращений клиентов. В топ-3 причин, по которым клиенты обращались в Службу вошли: несогласие с взысканием или арестом денег на счете по исполнительному производству, вопросы по дебетовым и кредитным картам, ситуации, связанные с кредитами.

В 25% обращений решение банка было пересмотрено службой. Это количество на 3 п.п. больше, чем в 2022 году. Уже традиционно основная причина пересмотра решений – предоставление клиентом дополнительной информации в рамках взаимодействия с экспертом службы омбудсмена. В большинстве случаев, где предыдущее решение осталось прежним, службе с клиентом удалось найти альтернативные пути решения проблемы.

Также в 2023 году 63% обращений в службу омбудсмена Сбера были рассмотрены менее чем за 10 дней. В этот период включено время ожидания дополнительных документов или каких-либо действий от клиента. Еще 23% обращений рассматривались от 10 до 20 дней и 14% – более 20 дней.

Помимо отраженных в цифрах результатов проведена значимая работа по трансформации внутренних процессов, ставшая этапом на пути к человекоцентричной модели клиентского сервиса.

«Человекоцентричность в нашей службе – это в каждом обращении клиента видеть в первую очередь человека, – подчеркнула финансовый омбудсмен Сбербанка Яника Баранова. – Это стремление понять истинную потребность того, кто к нам обратился за помощью, и найти индивидуальный подход к решению проблемы. Суть нашего подхода к рассмотрению обращений заключается в том, что, если есть ошибка банка – ее нужно исправить, если нет – максимально понятно объяснить клиенту причину возникновения проблемной ситуации, если есть альтернатива для решения вопроса – рассказать о ней».

Для реализации такого подхода на практике в 2023 году был проведен ряд исследований опыта взаимодействия клиентов с банком и службой. С учетом полученных результатов изменен характер коммуникаций с клиентом и сделан акцент на выявлении его истинных потребностей, что позволяет глубже и детальнее разобраться в проблеме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:10 28.02.2024
Финляндия не ограничила Украину по целям применения поставляемого оружия - СМИ
0
104
19:45 28.02.2024
Пентагон рассматривает возможность поставки вооружений Украине прямо из своих арсеналов - CNN
0
152
19:30 28.02.2024
Пашинян: Армения никогда не ждала от ОДКБ военного вмешательства
0
180
19:05 28.02.2024
Власти Кубы пятикратно увеличат цены на бензин в стране
0
198
18:30 28.02.2024
Пашинян рассказал, что означает заморозка отношений с ОДКБ
0
253
17:40 28.02.2024
Власти Приднестровья обратятся за помощью к России из-за давления Молдавии
0
304
17:12 28.02.2024
Патрушев назвал США «самым агрессивным государством современной истории»
0
319
17:00 28.02.2024
Никто на встрече в Париже не поддержал идею отправки сил на Украину — кабмин ФРГ
0
287
16:32 28.02.2024
Российские средства ПВО за сутки уничтожили почти 100 украинских беспилотников — МО РФ
0
336
16:12 28.02.2024
У Азербайджана нет планов нападения на Армению, это инсинуации Макрона — Алиев
0
370

Возврат к списку