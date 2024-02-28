Власти Украины считают, что Telegram может нести угрозу безопасности страны
22:40 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа мессенджера Telegram должна быть запрещена на Украине, необходимо искать способы для этого. Такое мнение высказали участники круглого стола, посвященного украинской журналистике, который прошел по инициативе комитета Верховной рады по свободе слова.
«Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети Telegram. Участники круглого стола выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности на Украине», — говорится в сообщении.
Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов заявил, что Telegram несет угрозу для информационной безопасности Украины. Он не уточнил уточнил меры, которые власти могут принять в отношении мессенджера.
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