В США обеспокоены, что Израиль может весной начать наземную операцию в Ливане — ТВ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США обеспокоены, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане этой весной. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена.

По их данным, несмотря на то что решение Израилем еще не принято, вопрос возможной операции израильской армии в Ливане стал предметом брифингов разведки для высокопоставленных лиц в администрации США. «Мы действуем, исходя из предположения, что израильская военная операция состоится в ближайшие месяцы. Не обязательно в ближайшие несколько недель, но, возможно, позже этой весной», — сказал один из источников.

По словам другого собеседника телеканала, власти США опасаются, что за операцией могут последовать воздушные бомбардировки страны, которые распространятся «далеко на север, в населенные районы Ливана». Не исключено, что они в итоге также перерастут в наземную операцию, добавил он.