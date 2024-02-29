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В Кремле сравнили Столтенберга с гауляйтером Кохом

12:00 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, если он будет назначен спецпосланником Запада по Украине, станет кем-то вроде гауляйтера Эриха Коха. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия-24» высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Прозвучало предположение, что страны G7 — коллективный Запад — хотят назначить своего спецпредставителя на Украине с правом прямого доступа к президенту [Владимиру] Зеленскому. И, возможно, на эту должность будет назначен Столтенберг. У меня ассоциация сработала моментально. Гауляйтер Кох во время нацистской оккупации Украины», — поделился своими соображениями он.

Иванов добавил, что Столтенберга знает лично. «Я с ним встречался неоднократно как с премьер-министром Норвегии. Он был спокойным, рассудительным, достаточно мудрым человеком. У меня о нем хорошее впечатление как о премьере Норвегии осталось. И что сейчас? Кошмар», — констатировал представитель Кремля.

Эрих Кох — нацистский преступник, гауляйтер Восточной Пруссии и рейхскомиссар Украины во время Второй мировой войны.

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