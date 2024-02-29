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НОВОСТИ

В войска поставлены ракеты «Сармат», РФ продемонстрирует их в районах базирования — Путин

13:20 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат» поставлены в войска, Россия скоро продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты „Сармат“. Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» успешно применяется в зоне спецоперации, где он используется для поражения «особо важных целей».

«Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности „Буревестник“ и беспилотного подводного аппарата „Посейдон“. Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики», — добавил президент.

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