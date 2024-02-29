МРОТ к 2030 г. должен увеличиться почти вдвое — до 35 тыс. руб. — Путин
13:55 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое, до 35 тыс. рублей, что отразится на размере зарплат и пособий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан. В ближайшие 6 лет доля зарплат ВВП страны должна возрасти. С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальный размер оплаты труда. Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза — с 12 тыс. до 19 тыс. рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тыс. [рублей]. Что, безусловно, отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики», — сказал Путин.
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