0
0
162
НОВОСТИ

МРОТ к 2030 г. должен увеличиться почти вдвое — до 35 тыс. руб. — Путин

13:55 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое, до 35 тыс. рублей, что отразится на размере зарплат и пособий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан. В ближайшие 6 лет доля зарплат ВВП страны должна возрасти. С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальный размер оплаты труда. Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза — с 12 тыс. до 19 тыс. рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тыс. [рублей]. Что, безусловно, отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики», — сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 29.02.2024
В последние годы в РФ лесов восстанавливается больше, чем вырубается — Путин
0
8
15:00 29.02.2024
Крынки полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на островах продолжаются
0
59
14:43 29.02.2024
2 марта систему электронного голосования в Москве протестируют при высоких нагрузках
0
83
14:32 29.02.2024
Путин поручил правительству запустить новую программу расселения аварийного жилья
0
119
14:20 29.02.2024
Программа модернизации ЖКХ до 2030 года обойдется в 4,5 трлн рублей — Путин
0
133
14:15 29.02.2024
Путин поручил зафиксировать налоговую систему РФ в новом виде до 2030 г.
0
150
14:10 29.02.2024
Путин предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения
0
177
14:05 29.02.2024
Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам
0
148
14:00 29.02.2024
Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса
0
161
13:45 29.02.2024
Путин призвал более чем вдвое увеличить вложения в науку
0
159

Возврат к списку