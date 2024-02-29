Законодатели в Грузии задумались над проектом закона о запрете пропаганды ЛГБТ*

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» инициирует законопроект о борьбе с псевдолиберальными ценностями, включающими пропаганду ЛГБТ* (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Об этом заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

«Международные исследования подтверждают, что в ряде стран, где особенно активно распространяется псевдолиберальная идеология, число людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди молодежи в возрасте с 18 до 25 лет достигает уже примерно 20%, а где-то и больше», — заявил Мдинарадзе на брифинге.