Законодатели в Грузии задумались над проектом закона о запрете пропаганды ЛГБТ*
19:45 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» инициирует законопроект о борьбе с псевдолиберальными ценностями, включающими пропаганду ЛГБТ* (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Об этом заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
«Международные исследования подтверждают, что в ряде стран, где особенно активно распространяется псевдолиберальная идеология, число людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди молодежи в возрасте с 18 до 25 лет достигает уже примерно 20%, а где-то и больше», — заявил Мдинарадзе на брифинге.
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