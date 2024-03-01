ПВО уничтожила один БПЛА над Белгородской областью, перехватила три над Нижегородской

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью один украинский БПЛА над Белгородской областью, перехватили три дрона над Нижегородской, сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», — сказали там.