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Австралия не будет отправлять уголь на Украину в ответ на запрос Киева

10:20 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия не будет отправлять свой уголь на Украину в ответ на просьбу Киева о поставке 80 тыс. тонн энергоносителя. Об этом сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

По словам премьер-министра, Австралия не будет отправлять свой уголь Киеву, поскольку «Украина находится очень далеко и может найти энергоресурсы гораздо ближе». «Есть уголь намного ближе к Украине, и его можно использовать вместо того, чтобы везти из Австралии. Такова реальность. Мы находимся далеко и наш уголь, экспортируется на север, нашим ближайшим соседям, Китаю и Индии», сказал Альбанезе в эфире радиостанции 3AW, вещающей из Мельбурна.

Также австралийский премьер напомнил, что Канберра и без отправки угля «является одним из крупнейших доноров Украины, из не входящих в НАТО стран». «Недавно мы объявили о новом пакете помощи в размере 50 млн австралийских долларов [около $ 32,5 млн] и эту сумму они [украинцы] могут использовать для покупки оружия или энергии», — заключил он.

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