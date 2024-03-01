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Подпольщики в Херсоне уничтожили прикомандированных сотрудников СБУ, сообщил Сальдо

11:20 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация сопротивления «Русский Херсон» уничтожила в находящемся под контролем ВСУ городе Херсоне группу сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), прикомандированную из Киева. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«[Подпольщикам в Херсоне] удалось уничтожить прикомандированных из Киева сотрудников СБУ. Также одной из целей организации сопротивления „Русский Херсон“ является ликвидация тех военнослужащих ВСУ, кто систематически занимает свой досуг грабежом жителей города», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, как заявил Сальдо, «Русский Херсон» смог определить места жительства сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата), которые занимались «насильственной мобилизацией и террором мирных жителей».

«Прямо сейчас в Херсоне творится не просто беспредел, но ужасающий эксперимент над психическим и физическим здоровьем людей. Поэтому каждая успешная диверсия русского подполья — это сбереженные семьи херсонцев», — добавил губернатор.

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