Сбер на Всемирном фестивале молодежи поможет молодым людям начать свое дело

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Сбер выступит генеральным партнером Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет на федеральной территории «Сириус» 1-7 марта 2024 года. Банк представит свои лучшие технологии, сервисы и активности, чтобы помочь молодым людям полностью раскрыть свой потенциал. Сразу несколько мероприятий фестиваля, которые банк проведет вместе с «ОПОРОЙ РОССИИ», «Росмолодежь.Бизнес» и успешными предпринимателями, будут посвящены молодежному предпринимательству.

Так, 3 марта пройдет командная игра «Завод» для молодых предпринимателей. Ее участники на несколько часов погрузятся в атмосферу управления крупным промышленным предприятием: им предстоит «с нуля» выстроить завод, организовать производство и сбыт продукции, провести цифровую трансформацию, оптимизировать затраты, повысить эффективность и в конечном счете привести компанию к прибыли. В сценарий игры интегрированы принципы социальной, экологической и корпоративной ответственности: экологическое страхование, противопожарная безопасность, повышение квалификации сотрудников в области ESG-практик, организация «зеленой» цепочки поставок и другие. Лучшая команда получит призы.

6 марта состоится интерактивный мастер-класс Сбера «Бизнес сразу после университета: миф или реальность?» – о том, как запустить свой стартап, параллельно готовясь к экзаменам. Все больше начинающих предпринимателей еще в университете задумываются об открытии собственного бизнеса и открывают его. Вместе с молодыми бизнесменами и экспертами ребята обсудят, что мотивирует студентов на открытие бизнеса, с какими трудностями они сталкиваются и как быстро пройти путь от идеи до ее реализации.

А в менторской гостиной Сбера «Был такой кейс» (она тоже откроется 6 марта) специалисты помогут молодым предпринимателям разобраться, какие меры поддержки для запуска бизнеса существуют и как выбрать из них наиболее подходящие для конкретной ситуации. Кроме того, на сессии разберут кейсы участников в зале и подскажут практические решения для развития своего дела.

Всемирный фестиваль молодежи – самое масштабное молодежное событие в мире. Фестиваль примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.