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Зеленский выберет судей, прежде чем обратиться в КС Украины насчет своей легитимности

16:00 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о конкурсном отборе членов Конституционного суда Украины. По данным СМИ, офис главы украинского государства собирался обратиться в инстанцию относительно легитимности пребывания Зеленского у власти после 20 мая.

«Создать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства. Комиссии поручается обеспечить проведение конкурсного отбора кандидатур.

Конституционный суд Украины состоит из 18 судей, 6 из них назначает президент, также по 6 судей назначают Верховная рада и съезд судей Украины. По данным издания «Страна», в офисе президента не уверены, что в случае обращения по вопросу легитимности суд вынесет решение в пользу Зеленского, так как большинство судей там назначены еще при экс-президенте Петре Порошенко.

Во вторник издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в администрации сообщило, что офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд Украины относительно легитимности пребывания Зеленского у власти после 20 мая.

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