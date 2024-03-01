Сбер за три года сэкономил благодаря энергоэффективным технологиям около 600 миллионов рублей
19:20 01.03.2024
«Мероприятия в сфере энергоменеджмента, включая внедрение моделей искусственного интеллекта в мониторинг инженерных систем жизнеобеспечения зданий, за последние три года позволили сэкономить банку порядка 600 млн руб., – сообщила Татьяна Завьялова. – Программно-аппаратный комплекс «Андромеда», который автоматизирует технологические процессы, включая учет и управление энергоресурсами, а также помогает персоналу при внештатных ситуациях, уже применяется в 3000 офисах и 200 административных зданиях банка. Сейчас система внедряется в СберСити – умном городе в Рублево-Архангельском на западе Москвы. Сбер уже начал коммерческое тиражирование системы, и в ближайшее время мы планируем выйти на широкий рынок».
«Андромеда» позволяет контролировать расходование электроэнергии на объекте и выбор ценовых категорий потребителя электроэнергии, осуществлять поиск и выявление аномалий в потреблении топливно-энергетических ресурсов. Система также позволят снизить потребление электроэнергии до 10% в ночной период и снизить расходы на электроэнергию за счет предсказания пикового часа нагрузки.
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