Всемирный фестиваль молодежи будет показан в метавселенной от Сбера

11:27

Сбер создал метавселенную для Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сочи 1-7 марта 2024 года. Благодаря работе команд Центра технологий метаверса Сбербанка и Event Lab СберМаркетинга стать участником фестиваля можно из любой точки мира.

Метавселенная представляет собой несколько виртуальных миров, путешествуя по которым, пользователь знакомится с человекоцентричными и технологичными продуктами Сбера. Тщательно продуманное виртуальное пространство позволит всем желающим проходить квесты, смотреть прямые трансляции с площадок форума, получать спецпредложения, промокоды и другие бонусы от Сбера.

Войти в метавселенную можно как со смартфона, так и с компьютера. Скачивать специальное приложение или регистрироваться не нужно.

Также для посетителей фестиваля в Сочи открыт технопарк Сбера, где продемонстрированы продукты на основе искусственного интеллекта – Kandinsky и GigaChat. Гости смогут взаимодействовать с продуктами, общаться с цифровыми аватарами Пушкина, Достоевского и Толстого собственной разработки Центра технологий метаверса Сбера (ранее – Sber AR/VR Lab) и Event Lab СберМаркетинга, а также увидеть яркое цифровое шоу на куполе технопарка от этих же лабораторий.

Всемирный фестиваль молодежи – самое масштабное молодежное событие в мире, которое проходит по указу президента России Владимира Путина. Фестиваль принимает 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Сбер – генеральный партнер фестиваля.