Очередь грузовиков на въезде в Литву из Белоруссии за неделю выросла более чем в половину
12:49 02.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что очереди фур в Литву после закрытия двух пунктов пропуска на границе продолжают увеличиваться, рост составил 57% в сравнении с показателями недельной давности.
«1 марта Литва закрыла пункты пропуска „Лаворишкес „(„Котловка“) и „Райгардас“ („Привалка“). В настоящее время на границе с Беларусью функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся — „Мядининкай“ („Каменный лог“) и „Шальчининкай“ („Бенякони“), — говорится в сообщении пресс-службы ГПК. — Данное решение спровоцировало рост очередей грузового транспорта в Литву на 57% в сравнении с показателями недельной давности».
Отмечается, что кроме того, литовская сторона создала очередные препятствия собственным гражданам, желающим воспользоваться «популярным белорусским безвизом». «Стоит отметить, что с начала действия безвизового режима нашу страну посетили уже около 520 тыс. литовцев», — отметили ГПК.
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