Москва уже планомерно выполняет поручения президента относительно капремонта школ и детсадов

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В Москве уже активно выполняют поручения президента РФ Владимира Путина, связанные с капитальным ремонтом школ и дошкольных учреждений, которые были даны в ходе недавнего Послания Федеральному собранию. По словам представителя Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инны Святенко, в ходе планирования социальной инфраструктуры важно помнить о том, что все это делается для благополучия семьи. «Это тот базовый элемент нашей жизни, ее основа, которую сегодня здоровая часть общества и так воспринимает как само собой разумеющееся, - отмечает Святенко. - Но появление национального проекта «Семья», о котором в своем Послании Федеральному собранию заявил президент, придаст этому контексту новый смысл».

Как отмечает парламентарий, Москва уже выполняет поручения президента, а нередко становится и пространством для экспериментального внедрения проектов и инициатив. «Столица ведет и свои собственные проекты, которые могут быть в дальнейшем использованы в качестве пилотных для других регионов, - говорит сенатор. - Например, модернизация молочных кухонь стала заметным изменением для многих московских семей. Бесплатные продукты для беременных женщин, детей до трех лет, детей с инвалидностью теперь можно получать в новых, современных помещениях, куда легко приехать с детской коляской, а подождать выдачи заказа нужно в комфортных условиях. Такие решения – это наглядный пример того, как семья становится в центр, потребности родителей рассматриваются в комплексе при развитии социальной инфраструктуры».

Как отмечает Святенко, Москва также активно ведет капремонт школ и дошкольных учреждений. «В 2023 году столица начала ремонт четырех пилотных школ, а в целом в планах обновление 500 школьных зданий за пять лет, - констатирует сенатор. - Развивается и система поддержки материнства и детства, а предложенные меры по поддержке института многодетной семьи комплексные, разносторонние. Президент подтвердил: материнский капитал сохранится, будут работать хорошо зарекомендовавшие себя механизмы семейной ипотеки, что будет, уверена, позитивно воспринято российскими семьями».