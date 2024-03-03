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МИД Турции: На Украине пришло время отделить тему суверенитета от темы прекращения огня

13:20 03.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина достигли пределов военных возможностей для достижения результатов, и сейчас необходим мирный диалог. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытии Антальского дипломатического форума.

«Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня», — сказал он.

Фидан добавил, что со стороны Турции «речь не идет о признании оккупированных территорий», но на текущем этапе «Турция убеждена, что пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня».

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