Глава СПЧ Фадеев считает Google главным в мире инструментом цензуры

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире, которому нужно противопоставить альтернативу.

«Цифровизация, социальные сети, поисковики — это же новая форма цензуры. Мы все „гуглим“. Google — главный инструмент цензуры в мире. Мы что-нибудь противопоставили Google?» — сказал Фадеев на сессии с иностранными журналистами и экспертами «Куда пропал медведь? Современный образ России в многополярном мире».