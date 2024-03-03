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НОВОСТИ

Глава СПЧ Фадеев считает Google главным в мире инструментом цензуры

17:10 03.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире, которому нужно противопоставить альтернативу.

«Цифровизация, социальные сети, поисковики — это же новая форма цензуры. Мы все „гуглим“. Google — главный инструмент цензуры в мире. Мы что-нибудь противопоставили Google?» — сказал Фадеев на сессии с иностранными журналистами и экспертами «Куда пропал медведь? Современный образ России в многополярном мире».

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