Глава СПЧ Фадеев считает Google главным в мире инструментом цензуры
17:10 03.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире, которому нужно противопоставить альтернативу.
«Цифровизация, социальные сети, поисковики — это же новая форма цензуры. Мы все „гуглим“. Google — главный инструмент цензуры в мире. Мы что-нибудь противопоставили Google?» — сказал Фадеев на сессии с иностранными журналистами и экспертами «Куда пропал медведь? Современный образ России в многополярном мире».
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