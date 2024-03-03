Действия Байдена в отношении нелегальной миграции не поддерживают почти две трети избирателей - опрос

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти две трети американских избирателей недовольны тем, что делает президент США Джо Байден, чтобы защитить границу страны от наплыва нелегальных мигрантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

65% респондентов сказали, что не одобряют политику американской администрации в этой сфере. В ее поддержку высказались 30% опрошенных, 5% не смогли дать конкретного ответа.