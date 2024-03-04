Великобритания является самым враждебным России государством — Сергей Иванов
18:00 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коллективный Запад и сегодня преследует цель «очистить» огромную российскую территорию от ее населения, в авангарде враждебных России государств идут Великобритания и страны Прибалтики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов на презентации книги историка Егора Яковлева «Нацистский геноцид народов СССР».
Иванов ответил утвердительно на вопрос, насколько жива в странах современной Европы идея «очистить» Россию от ее населения, которую во время Второй мировой войны преследовали нацистская Германия и ее союзники.
«Этой „идее“, если ее так можно назвать, несколько сотен лет. Я считаю, что самое враждебное государство для России — это Великобритания, которая на протяжении 300-400 лет делает одно и то же: пытается ограничить Россию, ограничить ее влияние, ограничить ее экономическую мощь — сделать все для того, чтобы Россия сидела на задворках Европы. Неважно, касается эта политика Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации — все одно и то же», — заявил Иванов.
По его мнению, «на передовой» среди стран коллективного Запада по степени ненависти к России, помимо Великобритании, находятся также и «сателлиты в лице Прибалтики». «Прибалтика никогда не была независимой, самостоятельной и никогда и не будет», — указал спецпредставитель президента, добавив, что этот вывод можно сделать на примере последней тысячи лет.
Иванов подчеркнул, что не дать осуществиться планам коллективного Запада в отношении России может «только российская армия и Военно-морской флот».
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