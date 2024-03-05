Силы ПВО РФ за ночь сбили три украинских БПЛА в Белгородской области

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ за ночь сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.