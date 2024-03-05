ВСУ перебросили подразделения «Азова» в район Работина — Рогов
12:32 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают переброску подкрепления, в том числе подразделений из состава националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), в район населенного пункта Работино. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ бросают в район Работина технику и живую силу, включая, собственно, армию, Нацгвардию и нацистские подразделения, <…> „азовцев“ и прочих. Перебрасывают всех, чтобы удержаться в населенном пункте Работино», — сказал Рогов.
По его словам, потери противника на запорожском участке линии боевого соприкосновения за сутки составили не менее 80 человек. «Враг перебросил в Работино еще больше подразделений. Они сразу спешиваются и идут в атаку без какого-либо боевого построения. <…> Две трети села по-прежнему находятся в серой зоне», — добавил собеседник агентства. Рогов сообщил, что боевые действия осложнены тем, что Работино полностью разрушено и закрепиться там сложно.
Он отметил, что с обеих сторон наблюдается усиление артиллерийского огня в районе населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки к северо-востоку от Васильевки.
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