Двоих мужчин задержали в Петербурге за съемку ТЭЦ с квадрокоптера
13:00 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое мужчин задержаны за съемку с квадрокоптера прилегающей к ТЭЦ территории в Санкт-Петербурге. Для выяснения обстоятельств в отдел полиции также доставили таксиста, который привез нарушителей к объекту, сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
«На месте происшествия наряд Росгвардии обнаружил и задержал двоих нарушителей, которые приехали на такси и осуществили рядом с охраняемым объектом запуск квадрокоптера, а затем с его помощью вели видеосъемку прилегающей к ТЭЦ территории. Росгвардейцы доставили задержанных, не имевших разрешения на полет БПЛА, в отдел полиции. Также для выяснения обстоятельств туда был доставлен и водитель таксист», — рассказали в Росгвардии.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к Автовской ТЭЦ, после того, как персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Согласно информации на сайте ПАО «ТГК-1», эта ТЭЦ — крупнейший энергоисточник в юго-западной части Санкт-Петербурга. Станция обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов города. В зоне теплоснабжения станции проживает около 1,5 миллиона человек.
Запрет на использование беспилотных воздушных судов в Петербурге возобновлен с декабря и будет действовать по 15 апреля.
НОВОСТИ
- 14:12 05.03.2024
- Проверка начата в отношении военных ФРГ, участвовавших в перехваченном разговоре
- 14:00 05.03.2024
- Церковь Англии создаст фонд в $1,27 млрд в связи с причастностью к работорговле
- 13:48 05.03.2024
- Участники Всемирного фестиваля молодежи узнали о применении искусственного интеллекта в жизни и науке
- 13:32 05.03.2024
- На Мальдивах после 10 мая не останется ни одного индийского военнослужащего — президент
- 13:20 05.03.2024
- В Вооруженных силах РФ сегодня проходят службу более 37,5 тысяч женщин — Шойгу
- 13:05 05.03.2024
- Женщины занимают 40% руководящих постов в РФ, отметил Путин
- 12:32 05.03.2024
- ВСУ перебросили подразделения «Азова» в район Работина — Рогов
- 12:20 05.03.2024
- В Думу внесен проект об отсрочке от службы на 5 лет для молодых работников предприятий ОПК
- 12:05 05.03.2024
- Экоактивисты подожгли подстанцию под Берлином, оставив без света тысячи человек
- 12:00 05.03.2024
- Последствия выхода Армении из ОДКБ являются гостайной — начальник Генштаба
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать