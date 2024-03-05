Двоих мужчин задержали в Петербурге за съемку ТЭЦ с квадрокоптера

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое мужчин задержаны за съемку с квадрокоптера прилегающей к ТЭЦ территории в Санкт-Петербурге. Для выяснения обстоятельств в отдел полиции также доставили таксиста, который привез нарушителей к объекту, сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

«На месте происшествия наряд Росгвардии обнаружил и задержал двоих нарушителей, которые приехали на такси и осуществили рядом с охраняемым объектом запуск квадрокоптера, а затем с его помощью вели видеосъемку прилегающей к ТЭЦ территории. Росгвардейцы доставили задержанных, не имевших разрешения на полет БПЛА, в отдел полиции. Также для выяснения обстоятельств туда был доставлен и водитель таксист», — рассказали в Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к Автовской ТЭЦ, после того, как персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Согласно информации на сайте ПАО «ТГК-1», эта ТЭЦ — крупнейший энергоисточник в юго-западной части Санкт-Петербурга. Станция обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов города. В зоне теплоснабжения станции проживает около 1,5 миллиона человек.

Запрет на использование беспилотных воздушных судов в Петербурге возобновлен с декабря и будет действовать по 15 апреля.