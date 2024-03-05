Церковь Англии создаст фонд в $1,27 млрд в связи с причастностью к работорговле

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церковь Англии обратится к богатейшим семьям и инвесторам за помощью в создании компенсационного фонда в размере $1,27 млрд в связи с причастностью к работорговле. Как сообщила газета The Times, средства будут предоставлены для реализации проектов в сообществах, пострадавших от рабства.

Ранее церковь Англии опубликовала результаты исторического исследования о связях ее структур с трансатлантической работорговлей и объявила о выделении более $120 млн в течение 9 лет для исправления «великого зла работоргоали». Однако теперь, как отмечает издание, размеры фонда могут возрасти десятикратно в соответствии с рекомендациями независимой комиссии во главе с епископом Кройдона Розмари Маллетт.

Церковь взяла на себя ответственность за содеянное после того, как обнаружила, что значительная часть ее активов в размере в $13,5 млрд может быть связана с доходами от работорговли. Они в основном поступали из организованной во времена королевы Анны (правила в 1702–1714 гг.) схемы, в рамках которой доходы от работорговли направлялись, в частности, на помощь бедным клирикам.

Средства из церковного фонда, как уточняет The Times, не станут использоваться для выплаты «компенсаций» частным лицам. Они будут предоставляться в виде грантов и стартового капитала для реализации проектов в «сообществах, в прошлом пострадавших от рабства» по всей Великобритании.

По словам Маллетт, «никакие деньги не помогут полностью искупить вину или возместить ущерб многовекового порабощения африканцев, последствия которого до сих пор ощущаются во всем мире». Инициатива по созданию фонда призвана, как сказала епископ, побудить «другие учреждения исследовать свое прошлое и построить лучшее будущее для пострадавших сообществ».

Государственная христианская церковь Англии впервые признала исторические связи с работорговлей в 2020 году. Тогда она принесла извинения за то, что в прошлом некоторые из ее приходских священников и епископов владели плантациями, на которых работали невольники.