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Курс «Семьеведение» в школах будет внеурочным — Голикова

17:12 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс «Семьеведение», который планируется внедрить в школьную программу, будет внеурочным и не войдет в перечень обязательных предметов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Согласно плану проведения Года семьи в 2024 г., утвержденному правительством, данный курс должен быть введен в школьную программу в этому году.

«Это внеурочные занятия, они в сетку обязательных уроков у нас не войдут», — сказала она, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

Внеурочный курс «Семьеведение», который планируется внедрить в школьную программу, будет проводиться в формате беседы детей с психологами и историками.

«Речь идет о том, чтобы специалисты-психологи, которые работают в школе, специалисты по истории рассказывали нашим детям, в большей степени старшеклассникам, о том, что такое семья, что такое традиции, что это важно, и главное, для них важно», — сказала Голикова, уточнив, что это будет формат беседы.

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