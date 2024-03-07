Социальные пенсии в РФ вырастут на 7,5% с 1 апреля

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии на 7,5%, сообщается на сайте кабмина.

Как отмечали ранее в Минтруде, выплаты увеличатся для 4,1 млн человек. Это более 3,4 млн получателей социальных пенсий, а также почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения. Социальная пенсия выплачивается россиянам, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. А тем, у кого социальная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, положена специальная доплата. В федеральном бюджете на 2024 год на эти цели предусмотрено 37,5 млрд рублей.

Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Ее размер определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.