Во время саммита НАТО хакеры взломали секретные сайты, сообщили спецслужбы Литвы
16:12 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хакеры из недружественных стран во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года взломали сайты с секретной информацией. Об этом говорится в ежегодном публичном отчете департамента госбезопасности Литвы и второго департамента оперативных служб (военная разведка) при Минобороны.
«Это имело место. Факт такого взлома зафиксирован», — сказал журналистам на презентации отчета шеф военной разведки Элегиюс Паулавичюс.
По его версии, это было сделано якобы с подачи российской военной разведки. «Целями этого кибервмешательства являлись дискредитация Литвы на международной арене, представление нашего государства как ненадежного партнера», — утверждал Паулавичюс.
Хакерам удалось получить и обнародовать секретную информацию о времени прибытия делегаций в вильнюсский международный аэропорт, о том, в каких гостиницах разместятся высокопоставленные гости, об именах и фамилиях приставленных к ним сотрудников службы охраны, их оружии и типах средств связи.
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