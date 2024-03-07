Во время саммита НАТО хакеры взломали секретные сайты, сообщили спецслужбы Литвы

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хакеры из недружественных стран во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года взломали сайты с секретной информацией. Об этом говорится в ежегодном публичном отчете департамента госбезопасности Литвы и второго департамента оперативных служб (военная разведка) при Минобороны.

«Это имело место. Факт такого взлома зафиксирован», — сказал журналистам на презентации отчета шеф военной разведки Элегиюс Паулавичюс.

По его версии, это было сделано якобы с подачи российской военной разведки. «Целями этого кибервмешательства являлись дискредитация Литвы на международной арене, представление нашего государства как ненадежного партнера», — утверждал Паулавичюс.

Хакерам удалось получить и обнародовать секретную информацию о времени прибытия делегаций в вильнюсский международный аэропорт, о том, в каких гостиницах разместятся высокопоставленные гости, об именах и фамилиях приставленных к ним сотрудников службы охраны, их оружии и типах средств связи.