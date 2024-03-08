Украинские пограничники задержали 34 человека, пытавшихся бежать в Румынию
18:55 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вблизи украинско-румынской границы задержали Mercedes, в котором перевозили 34 уклониста», — написал он в свое телеграм-канале. По его данным, группу мужчин, пытавшихся сбежать в Румынию от мобилизации, задержали вблизи КПП «Порубное» в Черновицкой области. Как уточнил журналист, также задержан организатор, который за свои услуги взял по 10 тыс. евро с каждого. В задержании принимали участие сотрудники Госпогранслужбы и Службы безопасности Украины в Черновицкой области.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах и в местах скопления людей. На службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.
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