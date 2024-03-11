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Заявления экс-премьера Бабиша могут представлять угрозу нацбезопасности — глава МИД Чехии

11:32 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-премьер Чехии и лидер крупнейшего оппозиционного политического движения республики «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрей Бабиш из-за своих заявлений начинает представлять угрозу для безопасности страны. Такое мнение выразил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«Мне кажется, что уже становится угрозой безопасности для этой страны способ, которым он (Бабиш своими заявлениями — прим. ТАСС.) подрывает ее обороноспособность и международно-политическое положение», — привело агентство ЧТК слова министра.

Бабиш, как напомнило агентство, раскритиковал принятое несколько дней назад решение чешского правительства временно отказаться от проведения ставших в последние годы традиционными консультаций с кабмином Словакии. Бывший премьер сказал, что его преемник Петр Фиала полностью разрушает чешско-словацкие отношения.

Чешское правительство приняло решение отказаться от проведения консультаций из-за разницы подходов к принципиальным вопросам внешней политики. Словацкий кабмин занимает иную позицию по ситуации на Украине и уже отказался от оказания военной помощи этой стране. Непонимание в Праге вызвала состоявшаяся на полях дипломатического саммита в Турции встреча главы МИД Словакии Юрая Бланара с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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