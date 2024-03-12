В Индии впервые разбился истребитель собственной разработки Tejas
15:12 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребитель Tejas («Теджас») ВВС Индии потерпел крушение в штате Раджастхан на северо-западе страны, пилот катапультировался. Об этом сообщила пресс-служба ВВС.
Одноместный истребитель индийского производства разбился в районе города Джайсалмер во время «вылета по проверке боевой готовности».
«Пилот катапультировался успешно», — говорится в сообщении.
Начато расследование инцидента. Примерно в том же районе во вторник проходят комплексные маневры сухопутных войск, ВВС и ВМС Bharat Shakti, за которыми наблюдал премьер-министр Нарендра Моди. Анонсировалось, что в них будут участвовать истребители Tejas. Был ли полет потерпевшего крушение истребителя частью этих учений, не уточняется.
По данным местных СМИ, это первое крушение истребителя Tejas. В результате инцидента пострадавших и погибших нет. На распространяемых в соцсетях видеозаписях видно, что истребитель после катапультирования пилота продолжает полет по прямой нисходящей траектории, признаков повреждений самолета в этот момент не наблюдается. При крушении он, предположительно, врезался в небольшое здание, фюзеляж оказался разрушен, но масштабных повреждений на земле нет.
Tejas — единственный истребитель, разработанный и в настоящее время производящийся в Индии.
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