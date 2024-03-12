В Индии впервые разбился истребитель собственной разработки Tejas

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель Tejas («Теджас») ВВС Индии потерпел крушение в штате Раджастхан на северо-западе страны, пилот катапультировался. Об этом сообщила пресс-служба ВВС.

Одноместный истребитель индийского производства разбился в районе города Джайсалмер во время «вылета по проверке боевой готовности».

«Пилот катапультировался успешно», — говорится в сообщении.

Начато расследование инцидента. Примерно в том же районе во вторник проходят комплексные маневры сухопутных войск, ВВС и ВМС Bharat Shakti, за которыми наблюдал премьер-министр Нарендра Моди. Анонсировалось, что в них будут участвовать истребители Tejas. Был ли полет потерпевшего крушение истребителя частью этих учений, не уточняется.

По данным местных СМИ, это первое крушение истребителя Tejas. В результате инцидента пострадавших и погибших нет. На распространяемых в соцсетях видеозаписях видно, что истребитель после катапультирования пилота продолжает полет по прямой нисходящей траектории, признаков повреждений самолета в этот момент не наблюдается. При крушении он, предположительно, врезался в небольшое здание, фюзеляж оказался разрушен, но масштабных повреждений на земле нет.

Tejas — единственный истребитель, разработанный и в настоящее время производящийся в Индии.