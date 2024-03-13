Польша собирается отозвать более 50 своих послов в других странах
21:30 13.03.2024 Источник: Интерфакс
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в среду подписал решение об отзыве более 50 послов, а также об аннулировании одобрений в отношении ряда кандидатур на дипломатические должности, принятых прежним руководством ведомства.
"На правительстве лежит конституционная ответственность за внешнюю политику, поэтому существенная смена представителей Польши на дипломатических должностях послужит лучшей, профессиональной реализации сложных задач, стоящих перед внешней политикой Польши", - цитируют польские СМИ выдержку из сообщения польского МИД. О том, из каких стран послы Польши должны будут вернуться на родину, не сообщается.
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