В Аргентине могут появиться частные тюрьмы

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Аргентины разрабатывает план реформ пенитенциарной системы, который мог бы включить в себя появление частных тюрем. Об этом заявил президент страны Хавьер Милей.

«Мы работаем над тем, чтобы включить в пенитенциарную систему частные тюрьмы», — сказал он в эфире радиостанции Mitre. Милей также сообщил, что власти хотят продать здания тюрем, расположенных в черте города.