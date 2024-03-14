Песков назвал реакцию Белого дома на интервью Путина «преднамеренным искажением контекста»
14:12 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал реакцию администрации американского лидера Джо Байдена на интервью Владимира Путина тележурналисту Дмитрию Киселеву «преднамеренным искажением контекста» и «нежеланием слышать» то, что говорит глава российского государства.
«Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет. Это то, что мы весьма концентрированно наблюдали давно, особенно в последние два года», — сказал Песков, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Байден был проинформирован о заявлениях главы российского государства по ядерной тематике.
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