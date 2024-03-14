Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"

17:08

Строительство московского участка высоко¬скоростной железнодорожной магистрали «Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург» (ВСМ-1) стартовало. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, для возведения объекта уже есть большой задел. «Это дает возможность практически с сегодняшнего дня начинать уже проект самого ВСМ – строительство ВСМ, - заявил градоначальник, который общался с президентом в режиме видеоконференции, находясь на московском городско вокзале на МЦД-3 «Зеленоград-Крюково», который станет первой остановкой высокоскоростных поездов ВСМ-1. - В Зеленограде вокзал, на котором мы сейчас находимся – современной комплекс. Он является, по сути дела, частью вокзала ВСМ, первая остановка здесь будет в Москве – в Зеленограде. Так что задел есть, Владимир Владимирович. Можно приступать к работе».

По мнению Собянина, старт строительства ВСМ можно назвать началом новой истории российских железных дорог. «После реализации этого проекта это будет новая транспортная реальность в нашей стране», – отметил мэр.

По словам Путина, магистраль пройдет по территории шести регионов РФ, в которых живут около 30 млн человек. «В перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы, будут способствовать росту туризма и деловой активности», – сказал президент.

Владимир Путин отметил, что проект высокоскоростной магистрали предполагает широкую производственную кооперацию, участие многих трудовых коллективов и инженерных команд.