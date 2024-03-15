Украине будет сложно вернуть долг за помощь, предоставленную в виде кредитов — Пентагон

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине будет сложно вернуть деньги, если помощь будет выделяться ей в виде кредитов. Такое мнение выразила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

«Такой стране, как Украина, которая находится в состоянии войны, думаю, будет <…> очень тяжело выплатить эти займы, — сказала она. — Этот вопрос следует прорабатывать не только в министерстве обороны, но и с участием Госдепартамента и Белого дома».