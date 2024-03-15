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Сенат Аргентины проголосовал против президентского указа о реформах

10:05 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верхняя палата (Сенат) парламента Аргентины проголосовала за признание недействительным чрезвычайного указа президента Хавьера Милея, включающего список реформ для дерегуляции экономики.

«Указ отклонен», — сказала вице-президент Виктория Вильярруэль на заседании, которое транслировалось на YouTube-канале нижней палаты парламента. Против документа проголосовали 42 сенатора, в поддержку — 25, 4 воздержались.

Палата депутатов пока не рассматривала указ Милея. Для признания документа недействительным нужен отрицательный отзыв обеих палат парламента.

20 декабря прошлого года Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт. В общей сложности в документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы.

Часть реформ уже была заблокирована судом. Судебная палата по трудовым спорам 30 января признала противоречащей конституции главу документа, касающуюся трудового законодательства. Члены суда посчитали, что у правительства не было оснований для проведения этой реформы посредством президентского указа, то есть без одобрения Конгресса.

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