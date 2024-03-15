Сенат Аргентины проголосовал против президентского указа о реформах
10:05 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верхняя палата (Сенат) парламента Аргентины проголосовала за признание недействительным чрезвычайного указа президента Хавьера Милея, включающего список реформ для дерегуляции экономики.
«Указ отклонен», — сказала вице-президент Виктория Вильярруэль на заседании, которое транслировалось на YouTube-канале нижней палаты парламента. Против документа проголосовали 42 сенатора, в поддержку — 25, 4 воздержались.
Палата депутатов пока не рассматривала указ Милея. Для признания документа недействительным нужен отрицательный отзыв обеих палат парламента.
20 декабря прошлого года Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт. В общей сложности в документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы.
Часть реформ уже была заблокирована судом. Судебная палата по трудовым спорам 30 января признала противоречащей конституции главу документа, касающуюся трудового законодательства. Члены суда посчитали, что у правительства не было оснований для проведения этой реформы посредством президентского указа, то есть без одобрения Конгресса.
НОВОСТИ
- 11:05 15.03.2024
- ФСБ задержала жителя Москвы, запускавшего БПЛА у военных объектов для воздействия на ПВО
- 11:00 15.03.2024
- ВС РФ ликвидировали группу, выдвигавшуюся для эвакуации диверсантов ВСУ — МО РФ
- 10:32 15.03.2024
- Европа не сможет заменить США в вопросе оказания военной помощи Украине — Боррель
- 10:30 15.03.2024
- МГИК: В Москве все участковые избирательные участки открылись вовремя
- 10:25 15.03.2024
- Штаб по наблюдению за выборами: Терминалы на участках в Москве работают в штатном режиме
- 10:20 15.03.2024
- Российская экономика растет, несмотря на санкции — Bloomberg
- 10:15 15.03.2024
- Москвичи активно голосуют на избирательных участках на выборах президента РФ
- 10:10 15.03.2024
- Полмиллиона человек проголосовали электронно на выборах президента России в Москве
- 10:05 15.03.2024
- Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев
- 10:00 15.03.2024
- Cамолет министра обороны Великобритании остался без GPS-навигации над Калининградом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать