Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев
10:05 15.03.2024
Система дистанционного электронного голосования в Москве работает штатно, заявил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов. По его словам, введенный в начале голосования режим электронной очереди – заранее предусмотренная опция, которая позволяет избежать сбоев.
«У некоторых наблюдается на экранах электронная очередь. Эта такой специальный инструмент, алгоритм, который разработан для распределения нагрузки в пиковые часы. Сейчас вы сами видите, что внимание очень высокое, - заявил Асафов. - Это абсолютно нормально, придется некоторым людям подождать».
По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, разработчики внедрили этот особый режим электронной очереди, чтобы в период пиковой нагрузки голос каждого избирателя был записан корректно, а система работала стабильно. Тем, кто попал в очередь, нужно дождаться своего времени для голосования или попробовать проголосовать позднее, когда спадет ажиотаж.
Как уже сообщала "Независимая газета", выборы главы России проходят с 15 по 17 марта. В Москве голосуют горожане, имеющие постоянную регистрацию, а также жители других регионов РФ, оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве.
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