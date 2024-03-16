10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

БПЛА атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области. Также зафиксирована попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», — приводит слова губернатора его пресс-служба.