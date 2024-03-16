БПЛА атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области
10:00 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
БПЛА атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области. Также зафиксирована попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
«Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», — приводит слова губернатора его пресс-служба.
НОВОСТИ
- 09:45 16.03.2024
- Сбер, правительство Иркутской области и ИрНИТУ объединяют усилия по развитию искусственного интеллекта
- 09:30 16.03.2024
- Путин заранее знал о намерении ВСУ прорваться через российскую границу
- 09:00 16.03.2024
- Маск согласен, что США наступит конец, если Вашингтон не изменит подход к мигрантам
- 08:50 16.03.2024
- Очередное оскорбление в адрес Путина не красит Байдена, заявил Песков
- 08:40 16.03.2024
- Над Белгородской и Курской областями перехвачено и уничтожено 8 БПЛА, ракета «Точка-У»
- 08:30 16.03.2024
- ВС РФ точным ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена» — МО РФ
- 23:00 15.03.2024
- В Театре сатиры 18 марта пройдет прощание с Ширвиндтом
- 22:10 15.03.2024
- Наблюдатель из США ответил высокий уровень организации на выборах в РФ
- 21:10 15.03.2024
- Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни
- 20:41 15.03.2024
- Глава Мосгоризбиркома Кириллова: Почти 3 млн человек проголосовали в Москве в первый день голосования
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать